0
0
0
НОВОСТИ

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального

13:32 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления западных политиков по теме смерти Алексея Навального являются хамскими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что расследование ведется и выполняются все необходимые действия, но пока результаты расследования не были обнародованы.

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», — указал Песков. «Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 19.02.2024
Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения MILAN 2024 — МО РФ
0
94
13:05 19.02.2024
Против войск РФ в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей — МО РФ
0
142
13:00 19.02.2024
Судно, подвергшееся атаке хуситов в Аденском заливе, затонуло — Sky News Arabia
0
130
12:32 19.02.2024
Сальдо назвал минимальную глубину демилитаризованной зоны на Украине
0
172
12:20 19.02.2024
В Баку считают, что заявления Пашиняна вводят в заблуждение международную общественность
0
175
12:05 19.02.2024
Премьер Украины попросил инвестиций, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо»
0
191
12:00 19.02.2024
Битва за Авдеевку показала нехватку сил у Украины для борьбы с РФ — эксперт КНР
0
191
11:50 19.02.2024
Сбер заменит большую часть информационно-платежных терминалов на новую модель
0
282
11:32 19.02.2024
Хуситы заявили об ударе по британскому судно Rubymar, оно может затонуть
0
259
11:20 19.02.2024
Финляндия не собирается размещать ядерное оружие США на своей территории — премьер
0
230

Возврат к списку