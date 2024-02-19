Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального
13:32 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления западных политиков по теме смерти Алексея Навального являются хамскими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что расследование ведется и выполняются все необходимые действия, но пока результаты расследования не были обнародованы.
«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», — указал Песков. «Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», — подчеркнул он.
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