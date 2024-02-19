Позиции РФ и Армении по Украине расходятся, РФ продолжит объяснять свою правоту — Песков
14:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, РФ продолжит настойчиво объяснять свою правоту. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ по вопросу Украины.
«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», — сказал Песков «Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — подчеркнул представитель Кремля.
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