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Позиции РФ и Армении по Украине расходятся, РФ продолжит объяснять свою правоту — Песков

14:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, РФ продолжит настойчиво объяснять свою правоту. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ по вопросу Украины.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», — сказал Песков «Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», — подчеркнул представитель Кремля.

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