0
0
150
НОВОСТИ

Сбербанк улучшил условия субсидирования для ряда застройщиков

13:50 19.02.2024

Сбербанк изменил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки. С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.

Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения, подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. «Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9%. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры», – отметил топ-менеджер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 19.02.2024
В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров — WSJ
0
28
15:00 19.02.2024
В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты разного типа
0
60
14:32 19.02.2024
В Авдеевке нашли тела военных, на форме которых были американские и польские шевроны
0
135
14:12 19.02.2024
В Израиле назвали президента Бразилии нежелательной персоной - СМИ
0
155
14:00 19.02.2024
Позиции РФ и Армении по Украине расходятся, РФ продолжит объяснять свою правоту — Песков
0
174
13:32 19.02.2024
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального
0
225
13:20 19.02.2024
Крейсер «Варяг» прибыл в Индию на учения MILAN 2024 — МО РФ
0
216
13:05 19.02.2024
Против войск РФ в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей — МО РФ
0
270
13:00 19.02.2024
Судно, подвергшееся атаке хуситов в Аденском заливе, затонуло — Sky News Arabia
0
243
12:32 19.02.2024
Сальдо назвал минимальную глубину демилитаризованной зоны на Украине
0
278

Возврат к списку