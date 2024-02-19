Сбербанк улучшил условия субсидирования для ряда застройщиков
13:50 19.02.2024
Сбербанк изменил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки. С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.
Сбербанк всегда старается предоставить комфортные условия сотрудничества для партнеров и сделать выгодным конечный продукт для населения, подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. «Поэтому мы приняли решение с 19 февраля снизить ставку субсидирования для застройщиков на проектном финансировании Сбера. Размер субсидии составит от 3,9%. На сегодняшний день к нашей программе субсидирования присоединились уже больше 2500 застройщиков по всей России, и продолжают подключаться другие партнеры», – отметил топ-менеджер.
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