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В Израиле назвали президента Бразилии нежелательной персоной - СМИ

14:12 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата. Об этом он заявил перед беседой с бразильским послом, которого вызвали в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем после сравнения Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал бразильский президент.

«Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — приводит слова министра газета Yedioth Ahronoth.

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