В Авдеевке нашли тела военных, на форме которых были американские и польские шевроны

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, обнаружили при зачистке освобожденной Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал Кимаковский.