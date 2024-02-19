В Авдеевке нашли тела военных, на форме которых были американские и польские шевроны
14:32 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, обнаружили при зачистке освобожденной Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал Кимаковский.
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