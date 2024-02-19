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НОВОСТИ

Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

16:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.

По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она «согласилась интуитивно». «Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказала она в Берлине по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз».

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года. Она занимает этот пост с 1 декабря 2019 года.

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