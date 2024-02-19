Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии
16:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.
По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она «согласилась интуитивно». «Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказала она в Берлине по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз».
Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года. Она занимает этот пост с 1 декабря 2019 года.
НОВОСТИ
- 16:32 19.02.2024
- ВСУ потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных — МО РФ
- 16:12 19.02.2024
- Сейчас решается судьба России, уверен Медведев
- 15:32 19.02.2024
- ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями — МО РФ
- 15:12 19.02.2024
- В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров — WSJ
- 15:00 19.02.2024
- В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты разного типа
- 14:32 19.02.2024
- В Авдеевке нашли тела военных, на форме которых были американские и польские шевроны
- 14:12 19.02.2024
- В Израиле назвали президента Бразилии нежелательной персоной - СМИ
- 14:00 19.02.2024
- Позиции РФ и Армении по Украине расходятся, РФ продолжит объяснять свою правоту — Песков
- 13:50 19.02.2024
- Сбербанк улучшил условия субсидирования для ряда застройщиков
- 13:32 19.02.2024
- Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать