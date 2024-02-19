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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных — МО РФ

16:32 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных, сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30», — сказали в военном ведомстве.

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