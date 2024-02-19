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НОВОСТИ

Более 53 тыс. человек принято для участия в СВО с 1 января — Медведев

17:12 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ с 1 января приняли на службу для участия в специальной военной операции больше 53 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — сказал он на совещании с главами регионов в Грозном.

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