На рост рольных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание
19:25 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
«[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности», — указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны в текущем году уделить этому особое внимание «при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года».
НОВОСТИ
- 19:10 19.02.2024
- Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ
- 19:00 19.02.2024
- Киев предлагает союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Украине
- 17:40 19.02.2024
- Польша считает позицию Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустимой — Туск
- 17:12 19.02.2024
- Более 53 тыс. человек принято для участия в СВО с 1 января — Медведев
- 17:00 19.02.2024
- США могут ввести ограничения против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- 16:32 19.02.2024
- ВСУ потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных — МО РФ
- 16:12 19.02.2024
- Сейчас решается судьба России, уверен Медведев
- 16:00 19.02.2024
- Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии
- 15:32 19.02.2024
- ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями — МО РФ
- 15:12 19.02.2024
- В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать