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НОВОСТИ

На рост рольных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание

19:25 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.

«[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности», — указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны в текущем году уделить этому особое внимание «при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года».

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