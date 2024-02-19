На рост рольных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.

«[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности», — указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны в текущем году уделить этому особое внимание «при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года».