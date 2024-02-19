Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против России, хотя считает его неправильным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.