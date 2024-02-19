0
0
0
НОВОСТИ

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ

19:10 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против России, хотя считает его неправильным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 19.02.2024
На рост рольных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание
0
102
19:00 19.02.2024
Киев предлагает союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Украине
0
91
17:40 19.02.2024
Польша считает позицию Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустимой — Туск
0
227
17:12 19.02.2024
Более 53 тыс. человек принято для участия в СВО с 1 января — Медведев
0
234
17:00 19.02.2024
США могут ввести ограничения против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
0
252
16:32 19.02.2024
ВСУ потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных — МО РФ
0
276
16:12 19.02.2024
Сейчас решается судьба России, уверен Медведев
0
311
16:00 19.02.2024
Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии
0
325
15:32 19.02.2024
ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями — МО РФ
0
390
15:12 19.02.2024
В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров — WSJ
0
332

Возврат к списку