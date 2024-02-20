Зачистка Авдеевки практически завершена — военный
09:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные почти закончили зачистку от сил противника. Обстановка остается стабильно напряженной, сообщил ТАСС военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Сармат.
«В Авдеевке сейчас войска противника в основном уже вышли. Там остаются отколовшиеся от них небольшие группы — по 3-4 человека. Зачистка [города] практически завершена, обстановка остается стабильно напряженной», — сказал собеседник агентства.
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