Зачистка Авдеевки практически завершена — военный

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные почти закончили зачистку от сил противника. Обстановка остается стабильно напряженной, сообщил ТАСС военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Сармат.

«В Авдеевке сейчас войска противника в основном уже вышли. Там остаются отколовшиеся от них небольшие группы — по 3-4 человека. Зачистка [города] практически завершена, обстановка остается стабильно напряженной», — сказал собеседник агентства.