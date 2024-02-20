Агентство EFE подтвердило факт убийства в Испании пилота-перебежчика Кузьминова

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Испанская пресса подтвердила факт убийства в Испании пилота-перебежчика из России. Установить личность Максима Кузьминова удалось не сразу из-за поддельных документов. Об этом сообщает агентство EFE.

Ранее в провинции Аликанте было обнаружено тело, которое, по данным местных СМИ, принадлежало 33-летнему украинцу, в то время как бывшему россиянину Кузьминову 28 лет. Источники агентства утверждают, что этот вывод был основан на найденных при нём документах, которые «не соответствуют действительности».

В мужчину выстрелили шесть раз и, согласно предварительным выводам, по его телу проехала машина, на которой позднее скрылись исполнители убийства.

Смерть Кузьминова накануне подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины.

В сентябре 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его подчинённым удалось убедить военнослужащего России посадить вертолёт Ми-8 на территории Украины. Позднее Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил своё решение негативным отношением к СВО. Через некоторое время он переехал в Испанию. Говорит Москва