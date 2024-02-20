Лишь 25% граждан Словении поддерживают деятельность правительства — опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность правительства Словении пользуется поддержкой 25% населения республики, это минимальный показатель с момента прихода к власти правящей в стране коалиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой «Нинамедиа» и опубликованного в понедельник Словенским агентством печати (СТА).

Согласно опросу, в котором с 12 по 14 февраля приняли участие 700 человек, лишь 24,9% респондентов назвали деятельность правительства успешной, противоположной точки зрения придерживаются порядка 70% опрошенных. Полученные результаты опроса, как отмечает агентство, обусловлены в первую очередь забастовками в государственном секторе страны, а также скандалом с нарушениями при покупке помещений для судов на востоке Любляны.

6 февраля министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. По данным СТА, в последнее время Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. Министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, она была обманута.