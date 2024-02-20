Лишь 25% граждан Словении поддерживают деятельность правительства — опрос
10:05 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деятельность правительства Словении пользуется поддержкой 25% населения республики, это минимальный показатель с момента прихода к власти правящей в стране коалиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой «Нинамедиа» и опубликованного в понедельник Словенским агентством печати (СТА).
Согласно опросу, в котором с 12 по 14 февраля приняли участие 700 человек, лишь 24,9% респондентов назвали деятельность правительства успешной, противоположной точки зрения придерживаются порядка 70% опрошенных. Полученные результаты опроса, как отмечает агентство, обусловлены в первую очередь забастовками в государственном секторе страны, а также скандалом с нарушениями при покупке помещений для судов на востоке Любляны.
6 февраля министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. По данным СТА, в последнее время Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. Министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, она была обманута.
НОВОСТИ
- 11:05 20.02.2024
- ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года — заявление
- 11:00 20.02.2024
- Один БПЛА перехвачен над Брянской областью, еще один уничтожен над Калужской
- 10:32 20.02.2024
- Мюнхенская конференция по безопасности больше не преследует цели достигнуть мира — Вучич
- 10:20 20.02.2024
- Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
- 10:00 20.02.2024
- ВВП Израиля упал почти на 20% в октябре-декабре из-за войны с ХАМАС - СМИ
- 09:32 20.02.2024
- Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады
- 09:20 20.02.2024
- Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — ЦТАК
- 09:05 20.02.2024
- Агентство EFE подтвердило факт убийства в Испании пилота-перебежчика Кузьминова
- 09:00 20.02.2024
- Зачистка Авдеевки практически завершена — военный
- 20:53 19.02.2024
- Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать