Мюнхенская конференция по безопасности больше не преследует цели достигнуть мира — Вучич

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференции по безопасности, которая прошла 16–18 февраля, продемонстрировала, что международные акторы больше не ведут работы по достижению мира. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Я представляю маленькую страну и не имею права вмешиваться в дела крупных, и, в отличие от большинства лидеров, президентов и премьеров, знаю, что наше мнение не очень важно, но оно иногда отличается от других, поэтому и является заметным. Я много раз был на Мюнхенской конференции. Я думаю, важно видеть и слышать в первую очередь то, как размышляет западный мир, а также послушать разные мнения и чему-то научиться. На этот раз мне пришлось многое увидеть, но боюсь, что не было достаточного количества выводов, которые позволили бы найти новаторские и изобретательные решения в направлении мира. Мне кажется, что слово „мир“ стало нелюбимым и нежеланным словом во всем мире», — отметил Вучич. Он сравнил модель поведения участников конференции на мероприятии с «футбольными фанатами».