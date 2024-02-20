Мюнхенская конференция по безопасности больше не преследует цели достигнуть мира — Вучич
10:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мюнхенская конференции по безопасности, которая прошла 16–18 февраля, продемонстрировала, что международные акторы больше не ведут работы по достижению мира. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Я представляю маленькую страну и не имею права вмешиваться в дела крупных, и, в отличие от большинства лидеров, президентов и премьеров, знаю, что наше мнение не очень важно, но оно иногда отличается от других, поэтому и является заметным. Я много раз был на Мюнхенской конференции. Я думаю, важно видеть и слышать в первую очередь то, как размышляет западный мир, а также послушать разные мнения и чему-то научиться. На этот раз мне пришлось многое увидеть, но боюсь, что не было достаточного количества выводов, которые позволили бы найти новаторские и изобретательные решения в направлении мира. Мне кажется, что слово „мир“ стало нелюбимым и нежеланным словом во всем мире», — отметил Вучич. Он сравнил модель поведения участников конференции на мероприятии с «футбольными фанатами».
НОВОСТИ
- 11:05 20.02.2024
- ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года — заявление
- 11:00 20.02.2024
- Один БПЛА перехвачен над Брянской областью, еще один уничтожен над Калужской
- 10:20 20.02.2024
- Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
- 10:05 20.02.2024
- Лишь 25% граждан Словении поддерживают деятельность правительства — опрос
- 10:00 20.02.2024
- ВВП Израиля упал почти на 20% в октябре-декабре из-за войны с ХАМАС - СМИ
- 09:32 20.02.2024
- Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за блокады
- 09:20 20.02.2024
- Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — ЦТАК
- 09:05 20.02.2024
- Агентство EFE подтвердило факт убийства в Испании пилота-перебежчика Кузьминова
- 09:00 20.02.2024
- Зачистка Авдеевки практически завершена — военный
- 20:53 19.02.2024
- Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать