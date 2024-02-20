Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
10:20 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль объявил дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, мероприятие пройдет 29 февраля.
«29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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