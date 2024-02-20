ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года — заявление

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

«Ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что речь идет о санкциях, введенных в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. «Целесообразно сохранить в силе все меры, принятые ЕС к настоящему моменту, и принять дополнительные в случае необходимости», — подчеркивается в сообщении.