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ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года — заявление

11:05 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

«Ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что речь идет о санкциях, введенных в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. «Целесообразно сохранить в силе все меры, принятые ЕС к настоящему моменту, и принять дополнительные в случае необходимости», — подчеркивается в сообщении.

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