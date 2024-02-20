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НОВОСТИ

Китай назвал неприемлемыми санкции США против компаний КНР за сотрудничество с РФ

11:20 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин считает неприемлемым возможное введение санкций против китайских компаний из-за сотрудничества с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать планы США ввести указанные рестрикции.

«Китай имеет право осуществлять нормальное сотрудничество со странами по всему миру. Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН <…>», — сказала Мао Нин. По ее словам, Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

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