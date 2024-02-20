Более 100 депутатов выступили за импичмент президента Бразилии из-за его слов об Израиле

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уже свыше 100 бразильских депутатов выступили за объявление импичмента президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Об этом сообщила член Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Бразилии Карла Замбелли.

«Нижеперечисленные депутаты — это те, кто подпишет петицию об импичменте. <…>. Поговорите со своим депутатом, мы будем собирать подписи до завтра (вторника по местному времени — прим. ТАСС)», — написала законодатель в соцсети X (ранее Twitter), указав, что инициативу поддержали 108 депутатов.

По закону Федеральный Сенат может отстранить президента Бразилии от должности только на основании выдвинутого Палатой депутатов обвинения в должностном преступлении. Если две трети от общего числа депутатов — 342 из 513- одобрят предложение об импичменте президента, то заявка передается на рассмотрение в верхнюю палату парламента, Федеральный Сенат. Если верхняя палата поддержит импичмент, президента отстранят от исполнения обязанностей, и в срок до 180 дней против него начнется судебный процесс.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии «серьезными и постыдными» и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для «строгого представления».

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться. Позднее в тот же день, как сообщала газета Folha de S. Paulo, президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.