Более 100 депутатов выступили за импичмент президента Бразилии из-за его слов об Израиле
12:05 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уже свыше 100 бразильских депутатов выступили за объявление импичмента президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Об этом сообщила член Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Бразилии Карла Замбелли.
«Нижеперечисленные депутаты — это те, кто подпишет петицию об импичменте. <…>. Поговорите со своим депутатом, мы будем собирать подписи до завтра (вторника по местному времени — прим. ТАСС)», — написала законодатель в соцсети X (ранее Twitter), указав, что инициативу поддержали 108 депутатов.
По закону Федеральный Сенат может отстранить президента Бразилии от должности только на основании выдвинутого Палатой депутатов обвинения в должностном преступлении. Если две трети от общего числа депутатов — 342 из 513- одобрят предложение об импичменте президента, то заявка передается на рассмотрение в верхнюю палату парламента, Федеральный Сенат. Если верхняя палата поддержит импичмент, президента отстранят от исполнения обязанностей, и в срок до 180 дней против него начнется судебный процесс.
Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии «серьезными и постыдными» и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для «строгого представления».
19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться. Позднее в тот же день, как сообщала газета Folha de S. Paulo, президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.
НОВОСТИ
- 12:32 20.02.2024
- Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное преступление — Нарышкин
- 12:20 20.02.2024
- Запад пытается «всеми правдами и неправдами» втянуть Белоруссию в войну — Лукашенко
- 12:00 20.02.2024
- Глава МИД Литвы призвал открыто говорить, что дела на Украине идут не очень хорошо
- 11:32 20.02.2024
- Спрос на нефть в мире будет расти как минимум до 2040 года — Новак
- 11:20 20.02.2024
- Китай назвал неприемлемыми санкции США против компаний КНР за сотрудничество с РФ
- 11:05 20.02.2024
- ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года — заявление
- 11:00 20.02.2024
- Один БПЛА перехвачен над Брянской областью, еще один уничтожен над Калужской
- 10:32 20.02.2024
- Мюнхенская конференция по безопасности больше не преследует цели достигнуть мира — Вучич
- 10:20 20.02.2024
- Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
- 10:05 20.02.2024
- Лишь 25% граждан Словении поддерживают деятельность правительства — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать