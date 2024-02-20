Запад пытается «всеми правдами и неправдами» втянуть Белоруссию в войну — Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад «всеми правдами и неправдами» хочет втянуть Белоруссию в войну. Об этом на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну», — приводит его слова агентство БелТА.

По слова белорусского лидера, в Минске располагают закрытой информацией о том, «что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран — членов НАТО». «Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта», — привел мысли западного военного Лукашенко.