Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное преступление — Нарышкин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное и страшное преступление. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал Нарышкин.