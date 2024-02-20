Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное преступление — Нарышкин
12:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное и страшное преступление. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал Нарышкин.
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