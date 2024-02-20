Украине еще год назад нужно было заключить соглашение о мире, считает Маск
13:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире. С таким утверждением выступил американский предприниматель Илон Маск.
Маск отвечал на пост блогера Wall Street Silver, который высказал мнение, что Украине и РФ нужно начать переговоры о мире и договориться о прекращении огня. По мнению пользователя соцсети, Украина «проиграла войну, и ничто этого не изменит», поскольку у Киева «недостаточно мужчин для победы».
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эту реальность признают. Мирное соглашение следовало заключить еще год назад. За это время тысячи парней погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
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