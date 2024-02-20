Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 2,6% за неделю

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 2,6%, а число госпитализаций выросло на 1,2%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, заболеваемости — в 42 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 27 469 человек, зараженных ковидом, что на 11,4% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 106 человек умерли.