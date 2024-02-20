Внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ не обнаружено — Минцифры
14:12 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбой в доменной зоне .RU/.РФ, случившийся в конце января, произошел из-за технической проблемы, внешнего вмешательства обнаружено не было, заявил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС об итогах расследования.
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