Внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ не обнаружено — Минцифры

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в доменной зоне .RU/.РФ, случившийся в конце января, произошел из-за технической проблемы, внешнего вмешательства обнаружено не было, заявил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС об итогах расследования.