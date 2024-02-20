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НОВОСТИ

Человек с чипом Neuralink способен управлять компьютерной мышью с помощью мысли

14:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человек с вживленным в мозг имплантом нейротехнологической компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink уже может при помощи мысли контролировать компьютерную мышь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Маска.

«Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая», — приводит Reuters слова Маска с трансляции в социальной сети X.

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