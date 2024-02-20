Госдума вводит запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля. Так, в законе «О рекламе» устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Документ также дополняет закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.