Мосты в Киеве могут упасть в любой момент, 90% из них аварийные — эксперт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент. Об этом заявил эксперт Максим Бахматов — глава общественной организации «Офис трансформации», которая мониторит состояние коммунальных предприятий.

«Министерство восстановления провело исследование всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и представило очень специфический и правдивый ответ — 90% мостов в Киеве аварийные», — сказал он в интервью, размещенном в телегам-канале издания «Главком».

В частности, Бахматов обратил внимание на состояние двух основных мостов Киева — Метромоста и моста имени Патона. «Мост Метро и мост Патона — ими нельзя пользоваться, если вы едете по этим мостам, они могут упасть», — предупредил он.