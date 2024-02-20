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Мосты в Киеве могут упасть в любой момент, 90% из них аварийные — эксперт

15:12 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент. Об этом заявил эксперт Максим Бахматов — глава общественной организации «Офис трансформации», которая мониторит состояние коммунальных предприятий.

«Министерство восстановления провело исследование всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и представило очень специфический и правдивый ответ — 90% мостов в Киеве аварийные», — сказал он в интервью, размещенном в телегам-канале издания «Главком».

В частности, Бахматов обратил внимание на состояние двух основных мостов Киева — Метромоста и моста имени Патона. «Мост Метро и мост Патона — ими нельзя пользоваться, если вы едете по этим мостам, они могут упасть», — предупредил он.

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