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84 члена избиркомов умерли после проведения президентских выборов в Индонезии

17:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

84 члена избирательных комиссий Индонезии умерли от переутомления после состоявшихся 14 февраля президентских выборов, еще более 4,5 тыс. обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил портал Detik.

«Всего на данный момент умерли 84 человека», — приводит портал слова министра здравоохранения Буди Гунади Садикина. По информации Генеральной избирательной комиссии, на сегодняшний день заболели около 4567 членов избиркомов. Причиной смертей и болезней сотрудников стали последствия усталости и переутомления.

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