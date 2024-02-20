84 члена избиркомов умерли после проведения президентских выборов в Индонезии
17:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
84 члена избирательных комиссий Индонезии умерли от переутомления после состоявшихся 14 февраля президентских выборов, еще более 4,5 тыс. обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил портал Detik.
«Всего на данный момент умерли 84 человека», — приводит портал слова министра здравоохранения Буди Гунади Садикина. По информации Генеральной избирательной комиссии, на сегодняшний день заболели около 4567 членов избиркомов. Причиной смертей и болезней сотрудников стали последствия усталости и переутомления.
НОВОСТИ
- 17:12 20.02.2024
- Шмыгаль заявил о потере Украиной 30% экономики
- 16:32 20.02.2024
- Американский сенатор Линдси Грэм включен в реестр террористов и экстремистов в РФ
- 16:12 20.02.2024
- ЕС не готов заранее сказать, признает ли он выборы президента РФ — Стано
- 16:00 20.02.2024
- Экс-советник посольства РФ во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену
- 15:32 20.02.2024
- РФ не сомневается, что Запад поставит Украине ракеты большей дальности — Гаврилов
- 15:15 20.02.2024
- Сбер проводит акселерацию для 150 стартапов форума «Сильные идеи для нового времени»
- 15:12 20.02.2024
- Мосты в Киеве могут упасть в любой момент, 90% из них аварийные — эксперт
- 15:00 20.02.2024
- Госдума вводит запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
- 14:32 20.02.2024
- Человек с чипом Neuralink способен управлять компьютерной мышью с помощью мысли
- 14:12 20.02.2024
- Внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ не обнаружено — Минцифры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать