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НОВОСТИ

Шмыгаль заявил о потере Украиной 30% экономики

17:12 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли 30% экономики, около 20% территорий и 3,5 млн рабочих мест», — сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

По данным Шмыгаля, с конца февраля 2022 года с территории Украины за рубеж выехали около 10 млн человек. «Они не возвращаются из [стран] Евросоюза, из США, из других государств мира из-за проблем с безопасностью. У нас есть самые разные системы ПВО, и мы повышаем уровень безопасности и противовоздушной обороны», — добавил он.

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