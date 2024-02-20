Собянин: Учителя получат поощрения за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

18:32

В Москве учителя за успешную подготовку школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) будут получать поощрения. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в прошлом году более 37% от общего числа выпускников сдали три предмета ЕГЭ на высокие баллы.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену. Выплату уже получили больше 8,5 тыс. педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по соответствующему предмету», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Поощрительную выплат будут производить ежегодно до 31 августа в размере и порядке, установленном Департаментом образования и науки Москвы, по трем номинациям. Первая – «За положительную динамику» – для предметов русский язык и математика (базовый уровень). В ней будет учитываться положительная динамика результатов выпускников 11 класса по сравнению с их результатами ОГЭ по окончании 9 класса по соответствующему предмету.

Вторая – «За высокие результаты» – для предметов по выбору. В ней будет учитываться достижение выпускниками 11 класса высоких результатов в текущем учебном году.

Третья – «За образовательный прорыв» – для предметов по выбору. Учитываться будет значительное улучшение результатов выпускников 11 класса за время учебы в старшей школе.

По данным городских властей, выплата уже проводилась по итогам 2022/2023 учебного года. Тогда поощрены были более 8,5 тыс. педагогов, имевших учебную нагрузку в 11-х классах, чьи выпускники успешно сдали ЕГЭ по соответствующему предмету. Отметим, что учителя смогут получить поощрительную выплату как в одной, так и в нескольких номинациях.