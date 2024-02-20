Путин сообщил, что в послании «будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет»

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

«Сейчас для меня, честно говоря, тоже было бы очень важно вас послушать в связи с тем, что готовится послание Федеральному собранию», — обратился Путин к участникам форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», отметив, что это не просто разговор. «Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — добавил он.