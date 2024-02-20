Шойгу назвал число западных орбитальных спутников, работающих на Украину
19:10 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
260 спутников стран, которые поддерживают Украину, работают против России на данный момент в онлайн-режиме, при этом 65 из них являются специализированными спутниками разведки НАТО. Об этом министр сообщил в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.
«Только натовских специальных спутников разведки на данный момент 67. А если брать в совокупности группировку спутников стран, которые поддерживают Украину, то это получается 260 спутников, которые работают против нас практически в режиме „онлайн“ и передают информацию о передвижении и многих других вещах», — сказал Шойгу.
НОВОСТИ
- 19:40 20.02.2024
- Путин ясно обозначил позицию России по размещению ядерного оружия в космосе
- 19:35 20.02.2024
- Россия в общем поставила точку в украинском контрнаступлении - Шойгу
- 19:25 20.02.2024
- Запад своими методами нигде не провел ни одной мало-мальски успешной операции - Шойгу
- 18:50 20.02.2024
- Путин: Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации
- 18:47 20.02.2024
- Путин сообщил, что в послании «будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет»
- 18:33 20.02.2024
- «Школа 21» открылась в Магасе
- 18:32 20.02.2024
- Собянин: Учителя получат поощрения за успешную подготовку школьников к ЕГЭ
- 17:40 20.02.2024
- Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории РФ — КГБ Белоруссии
- 17:12 20.02.2024
- Шмыгаль заявил о потере Украиной 30% экономики
- 17:00 20.02.2024
- 84 члена избиркомов умерли после проведения президентских выборов в Индонезии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать