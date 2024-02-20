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Шойгу назвал число западных орбитальных спутников, работающих на Украину

19:10 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

260 спутников стран, которые поддерживают Украину, работают против России на данный момент в онлайн-режиме, при этом 65 из них являются специализированными спутниками разведки НАТО. Об этом министр сообщил в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

«Только натовских специальных спутников разведки на данный момент 67. А если брать в совокупности группировку спутников стран, которые поддерживают Украину, то это получается 260 спутников, которые работают против нас практически в режиме „онлайн“ и передают информацию о передвижении и многих других вещах», — сказал Шойгу.

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