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Запад своими методами нигде не провел ни одной мало-мальски успешной операции - Шойгу

19:25 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные методы и технологии ведения боя не являются уникальными или успешными, на это указывают итоги контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Конечно, итог этой операции показал, что их (западные — прим. ТАСС) методы, их технологии ведения боевых действий — они не являются такими уж уникальными, успешными, потому что ни вы, ни я не назовете ни одного места, где они бы провели хоть одну мало-мальски [успешную] операцию — будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия», — сказал Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

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