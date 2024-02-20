Россия в общем поставила точку в украинском контрнаступлении - Шойгу
19:35 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Освобождение населенного пункта Крынки Херсонской области Вооруженными силами РФ ставит точку в украинском контрнаступлении, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В общем, да», — сказал он в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ.
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