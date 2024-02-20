Путин ясно обозначил позицию России по размещению ядерного оружия в космосе

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе и сейчас против, эта позиция ясна и прозрачна. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — указал глава государства.