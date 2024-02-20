Шойгу назвал размеры потерь ВСУ за все контрнаступление

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тысяч военных, более 800 танков, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, потери украинских войск составили «166 тысяч убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2 400 боевых бронированных машин». «Фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины „Леопардов“ уничтожены, они потеряли 123 самолета и вертолета», — рассказал министр в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.