0
0
59
НОВОСТИ

Шойгу назвал размеры потерь ВСУ за все контрнаступление

20:50 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тысяч военных, более 800 танков, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, потери украинских войск составили «166 тысяч убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2 400 боевых бронированных машин». «Фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины „Леопардов“ уничтожены, они потеряли 123 самолета и вертолета», — рассказал министр в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 20.02.2024
Группировка примерно в 200 тыс человек ВС РФ была сосредоточена на направлении наступления ВСУ - Шойгу
0
108
19:40 20.02.2024
Путин ясно обозначил позицию России по размещению ядерного оружия в космосе
0
231
19:35 20.02.2024
Россия в общем поставила точку в украинском контрнаступлении - Шойгу
0
239
19:25 20.02.2024
Запад своими методами нигде не провел ни одной мало-мальски успешной операции - Шойгу
0
252
19:10 20.02.2024
Шойгу назвал число западных орбитальных спутников, работающих на Украину
0
286
18:50 20.02.2024
Путин: Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации
0
285
18:47 20.02.2024
Путин сообщил, что в послании «будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет»
0
257
18:33 20.02.2024
«Школа 21» открылась в Магасе
0
289
18:32 20.02.2024
Собянин: Учителя получат поощрения за успешную подготовку школьников к ЕГЭ
0
317
17:40 20.02.2024
Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории РФ — КГБ Белоруссии
0
343

Возврат к списку