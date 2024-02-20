Группировка примерно в 200 тыс человек ВС РФ была сосредоточена на направлении наступления ВСУ - Шойгу
21:10 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России сосредоточили около 200 тысяч человек на направлении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.
«Когда оно определилось (направление контрнаступления ВСУ), естественно, началась подготовка войск, создание резервов. Мы к этому моменту создали достаточный резерв. И за счет укомплектованности контрактниками, конечно, были и добровольцы, но в основе своей это были профессиональные войска, которые были направлены в необходимые места. И здесь, конечно, я понимаю, что такое передвижение группировки примерно 200 тысяч», — сказал он.
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