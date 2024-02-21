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Салливан заявил, что у Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины

09:05 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины, поэтому американская администрация ждет от Конгресса одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в помощь Киеву. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

«У нас нет кубышки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем направить Украине, — сказал он. — У нас нет никакого волшебного решения, кроме одобрения Конгрессом финансирования». По словам представителя Белого дома, законодатели должны как можно скорее «выполнить свои конституционные обязанности», чтобы президент Джо Байден мог согласовать «отправку сделанного в США американскими рабочими оружия на Украину».

Помощник американского президента возложил ответственность за отход украинских военных из города Авдеевка на бездействие Конгресса. «Это произошло потому, что у Украины заканчивается оружие из-за бездействия Конгресса, — утверждал Салливан. — Украинские силы были вынуждены уйти из Авдеевки, как я уже говорил, потому, что они не получают поддержку в том объеме и темпе, которых заслуживают. Они ее не получают, потому что мы уже недели и месяцы медлим с необходимой помощью».

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