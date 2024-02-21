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Такер Карлсон назвал помощь США Киеву отмыванием денег

09:20 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон назвал американскую помощь Украине операцией по отмыванию денег.

«$60 миллиардов не позволят Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие люди зарабатывают на этом деньги», — сказал журналист во вторник в интервью интернет-изданию Blaze.

Ранее Карлсон заявил, что финансовая помощь США Украине ведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и к смерти украинцев.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

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