До тысячи военнослужащих ВСУ пропали без вести при отступлении из Авдеевки - NYT
09:32 21.02.2024 Источник: Lenta.ru
До одной тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести. Такое количество назвали украинские военные, осведомленные об отступлении, в беседе с американской газетой The New York Times.
"От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", - пишет газета.
Отмечается, что это «разрушительная потеря», которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.
По словам источников издания, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. В то же время американские чиновники заявляют, что потеря Украиной Авдеевки — не значительное стратегическое поражение. Lenta.Ru
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