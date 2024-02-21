До тысячи военнослужащих ВСУ пропали без вести при отступлении из Авдеевки - NYT

09:32 Источник: Lenta.ru

До одной тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести. Такое количество назвали украинские военные, осведомленные об отступлении, в беседе с американской газетой The New York Times.

"От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", - пишет газета.

Отмечается, что это «разрушительная потеря», которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

По словам источников издания, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. В то же время американские чиновники заявляют, что потеря Украиной Авдеевки — не значительное стратегическое поражение. Lenta.Ru



