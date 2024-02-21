Запуск британской баллистической ракеты закончился неудачей - The Sun
10:00 21.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
The Sun: Великобритания провела неудачный запуск баллистической ракеты. В заявлении Минобороны, которое приводит издание, говорится, что во время учений 30 января «возникла аномалия».
«Ракета Trident II дала резкую осечку и упала в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой была запущена. Неудачный запуск произошёл, когда на борту HMS Vanguard находился министр обороны Грант Шаппс, который наблюдал за испытаниями», — отмечается в материале.
По информации The Sun, учения прошли у берегов Флориды. Позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося. Лондон начал поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна. Говорит Москва
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