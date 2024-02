Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

10:05 Источник: Известия

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, выяснили «Известия» . Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Это решение связано с рисками вторичных санкций.Однако китайская сторона тоже заинтересована в сделках с Россией, отмечают эксперты. Есть много других банков, через которые можно проводить транзакции. Ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются.