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НОВОСТИ

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России

10:05 21.02.2024 Источник: Известия

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, выяснили «Известия». Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Это решение связано с рисками вторичных санкций.

Однако китайская сторона тоже заинтересована в сделках с Россией, отмечают эксперты. Есть много других банков, через которые можно проводить транзакции. Ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются.

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