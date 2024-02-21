Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
10:05 21.02.2024 Источник: Известия
Однако китайская сторона тоже заинтересована в сделках с Россией, отмечают эксперты. Есть много других банков, через которые можно проводить транзакции. Ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются.
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