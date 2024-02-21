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Украина должна вступить в ЕС на таких условиях, чтобы не пострадали аграрии ЕС - Дуда

10:20 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна присоединиться к Евросоюзу на специальных условиях, чтобы европейским аграриям не был нанесен ущерб. С такой позицией выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью «Украинскому радио».

«Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. <…> Вступление Украины, с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания, должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Поэтому мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь должны быть подготовлены специальные правила», — сказал он.

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