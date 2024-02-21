0
0
166
НОВОСТИ

Журналист Карлсон заявил об «ужасной бесхозяйственности» американских лидеров

10:32 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze указал на снижающийся уровень жизни в США и бесхозяйственность американских лидеров.

«Я бы порекомендовал каждому из ваших зрителей и слушателей провести неделю в Москве. Не потому, что любишь Россию, а потому, что любишь свою страну. И сравните этот самый большой город в Европе <…> с городом, в котором вы живете <…>», — заявил он в интервью, опубликованном во вторник.

«Так что на самом деле это обвинение, — сказал Карлсон. — Это радикальное обвинение нашему быстро снижающемуся уровню жизни и ужасной бесхозяйственности наших лидеров».

Ранее Карлсон заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах. Он отметил, что архитектура, еда и услуги в Москве лучше, чем в любом городе США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 21.02.2024
Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбере
0
8
11:32 21.02.2024
Министр нефти Ирана обвинил Израиль в диверсии на газопроводе
0
45
11:20 21.02.2024
Бюрократия и недостаток средств мешают реализации военных проектов ЕС — глава Rheinmetall
0
72
11:05 21.02.2024
«Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева — ФСБ
0
98
11:00 21.02.2024
Конфликт на Украине уже обошелся ФРГ более чем в 200 млрд евро — эксперт
0
98
10:52 21.02.2024
Сбер представил инновационные решения, сервисы и предложения на «Играх будущего»
0
115
10:45 21.02.2024
Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили уже 400 тысяч человек
0
124
10:20 21.02.2024
Украина должна вступить в ЕС на таких условиях, чтобы не пострадали аграрии ЕС - Дуда
0
171
10:05 21.02.2024
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
0
202
10:00 21.02.2024
Запуск британской баллистической ракеты закончился неудачей - The Sun
0
194

Возврат к списку