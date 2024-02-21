Журналист Карлсон заявил об «ужасной бесхозяйственности» американских лидеров

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze указал на снижающийся уровень жизни в США и бесхозяйственность американских лидеров.

«Я бы порекомендовал каждому из ваших зрителей и слушателей провести неделю в Москве. Не потому, что любишь Россию, а потому, что любишь свою страну. И сравните этот самый большой город в Европе <…> с городом, в котором вы живете <…>», — заявил он в интервью, опубликованном во вторник.

«Так что на самом деле это обвинение, — сказал Карлсон. — Это радикальное обвинение нашему быстро снижающемуся уровню жизни и ужасной бесхозяйственности наших лидеров».

Ранее Карлсон заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах. Он отметил, что архитектура, еда и услуги в Москве лучше, чем в любом городе США.