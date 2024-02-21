Конфликт на Украине уже обошелся ФРГ более чем в 200 млрд евро — эксперт
11:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский конфликт обошелся Германии в сумму, уже превысившую 200 млрд евро. Об этом сообщил газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.
«Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 млрд евро в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени», — констатировал он.
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