Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбере
11:40 21.02.2024
В 2023 году число юридических лиц, которые активно пользуются брокерской платформой Сбера, выросло в два раза. Основной вклад в эту позитивную динамику внесли компании малого и микробизнеса. Их доля в общем объеме открытых в прошлом году корпоративных брокерских счетов в Сбере составила 82%. С 2023 года корпоративные клиенты банка могут открыть брокерский счет онлайн в интернет-банке СберБизнес.
«2023 год показал, что брокерский счет перестал быть прерогативой крупных компаний, – отметил Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка. – Все больший интерес к брокерским счетам проявляют представители малого и микробизнеса. Компаниям важно иметь разнообразные финансовые инструменты, чтобы гибко управлять свободными средствами. Брокерский счет в такой ситуации может дать дополнительные возможности. Так, сделки РЕПО позволяют компаниям оперативно размещать и привлекать денежные средства на сроки от одного дня до трех месяцев. Мы будем и дальше продолжать делать наши инвестиционные продукты более доступными для бизнеса».
Брокерский счет в Сбере дает доступ к широкому кругу рыночных инструментов, включая акции, облигации, сделки РЕПО и другие. После открытия брокерского счета в соответствии с Указом президента России № 79 от 28 февраля 2022 года (и других, его дополняющих) корпоративному клиенту необходимо предоставить в банк заверение о структуре владения и документы, подтверждающие, что компания не находится под контролем лиц, связанных с государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Форму такого заверения можно получить у клиентского менеджера.
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