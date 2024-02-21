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ЕС нужны силы реагирования, комплектуемые добровольцами — глава МИД Польши

12:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз нуждается в силах реагирования, которые будут комплектоваться добровольцами, а не военнослужащими стран сообщества. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Считаю, что Европа должна в дополнение к национальным армиям создать собственные силы реагирования», — отметил он. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что входящие в сообщество государства обсуждали «создание объединенного командования, усиленной бригады для действий на границах ЕС, которая состояла бы из добровольцев из стран-членов, а не подразделений» их армий. Сикорский считает, что «разговоры о создании европейской армии» беспочвенны, так как шансы на объединение ВС государств сообщества отсутствуют.

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