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НОВОСТИ

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску — ТВ

12:20 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВС нанесли ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ikhbaria («Аль-Ихбария»).

Как информировало ТВ, под обстрел попал жилой район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы.

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