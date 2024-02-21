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НОВОСТИ

G20 — не место для обсуждения региональных тем, заявил МИД КНР об Украине в повестке

13:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа двадцати (G20) является крупнейшим форумом экономического сотрудничества, а не площадкой для решения геополитических вопросов. Соответствующее заявление сделала в среду на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя сообщение российского дипведомства о том, что включение в повестку G20 украинской темы деструктивно для объединения.

«Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности», — отметила дипломат.

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