Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на Московской бирже поднимался выше 100 рублей впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 11:09 мск, евро рос на 0,02% — до 100,01 руб.

К 11:13 мск евро замедлил рост до 0,01% и составлял 99,99 руб. В то же время доллар прибавлял 0,08%, поднимаясь до 92,43 руб. Курс юаня рос на 0,04%, до 12,806 руб.