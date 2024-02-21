Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

13:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан сегодня посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.

Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

В кабину одного из самолетов — за штурвал — Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», — подчеркнул Путин.