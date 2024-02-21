Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М
13:38 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан сегодня посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.
Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.
В кабину одного из самолетов — за штурвал — Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», — подчеркнул Путин.
НОВОСТИ
- 14:32 21.02.2024
- Более 70% украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта с РФ — опрос
- 14:12 21.02.2024
- Рабочая группа по СВО предлагает передавать конфискованное оружие бойцам — Турчак
- 14:00 21.02.2024
- Дрон с гербом Украины найден в поле на Кубани, разрушений нет
- 13:20 21.02.2024
- Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ, который вступит в силу к 24 февраля
- 13:05 21.02.2024
- Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
- 13:00 21.02.2024
- G20 — не место для обсуждения региональных тем, заявил МИД КНР об Украине в повестке
- 12:50 21.02.2024
- В 2023 году новыми клиентами Сбербанка стали почти 700 тысяч предпринимателей
- 12:32 21.02.2024
- Полиция Индии использует слезоточивый газ, чтобы остановить марш фермеров на Нью-Дели
- 12:20 21.02.2024
- Израиль нанес ракетный удар по Дамаску — ТВ
- 12:05 21.02.2024
- Денацификация для меня - физическое устранение Зеленского и его банды — Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать